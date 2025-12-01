«Болонья» и «Кремонезе» сыграют в последнем матче 13-го тура Серии А. Встреча команд состоится 1 декабря на «Ренато Даль'Ара». Начало в 22:45 мск.
«Болонья» претендует на то, чтобы закончить этот тур на третьем месте. После трех побед подряд «борзые» вполне могут задрать планку на продолжение серии до четырех матчей и таким образом сократить дистанцию с первой позицией до одного пункта.
«Кремонезе» выиграл только 2 из 6 выездных матчей в этом сезоне. Победить «Болонью» на ее поле, где она еще не проигрывала, будет крайне сложно. С этой задачей не справился даже «Наполи». Воспользуется ли «Кремонезе» плотным графиком хозяев? В случае успеха гости добудут историческую победу на «Ренато Даль'Ара», где они еще ни разу не выигрывали.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.
- Букмекеры: 1.52 на победу «Болоньи», 4.25 на ничью, 7.00 на победу «Кремонезе».
- Искусственный интеллект: «Болонья» выиграет со счетом 1:0.
Трансляция матча
