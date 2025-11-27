Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался о своем пропущенном голе в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:3).

Мануэль Нойер — голкипер «Баварии» globallookpress.com

Напомним, что на 77-й минуте вратарь мюнхенцев далеко вышел из ворот, совершив ошибку, а игрок «Арсенала» Мартинелли забил гол.

«Когда ты проигрываешь, приходится немного рисковать. Я видел, что Мартинелли опережает Киммиха и что может быть выход один на один. Я попытался сыграть на опережение, а он хорошо обработал мяч. Первое касание оказалось решающим — после него я уже был отыгран. Понимал, что сильно рискую», — приводит слова Нойера портал Goal.

После этого матча «Бавария» занимает 3-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 12-ю очками в активе.