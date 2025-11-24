Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал предстоящую игру с «Барселоной» в рамках пятого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Энцо Мареска globallookpress.com

«Эта "Барселона" потрясающая. Это команда, у которой всегда можно чему-то научиться, посмотреть, как они атакуют и обороняются, за счёт чего в прошлом сезоне они выиграли Ла Лигу и дошли до полуфинала Лиги чемпионов. Многие вещи они делают очень хорошо. Они всегда стремятся к инициативе, и мы стараемся делать то же самое.

Лично я считаю, что мы стали сильнее по сравнению с гостевым матчем против "Баварии" поражение 1:3. Но каждая игра отличается. У "Барселоны" есть разные способы атаковать и защищаться, так что завтрашний матч будет совсем другим. Но наша команда становится лучше день ото дня», — сказал Мареска журналистам перед игрой ЛЧ.

«Челси» примет дома «Барселону» 24 ноября в 23:00 (мск). Обе команды сейчас имеют по 7 очков после 4 матчей.