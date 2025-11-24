Президент РПЛ Александр Алаев оценил перспективы возвращения российских команд на международные турниры, подчеркнув, что надеется на скорейшее восстановление участия.

Александр Алаев globallookpress.com

«Я надеюсь, что это случится как можно быстрее. Когда еще в марте 2023 года на этом же стадионе "Лукойл Арене" с топовой командой было 4 тыс. болельщиков. У меня тогда были смешанные чувства и руки опускались. Тогда я себе сказал, что должен дождаться того момента, когда будет аншлаг в матче топовых команд и они будут бороться за Лигу чемпионов. Аншлаги вернулись, настало время Лиги чемпионов», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

Российские клубы были отстранены в конце февраля 2022 года решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине, что запретило им участвовать в международных турнирах.