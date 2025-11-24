Президент РПЛ Александр Алаев оценил перспективы возвращения российских команд на международные турниры, подчеркнув, что надеется на скорейшее восстановление участия.
«Я надеюсь, что это случится как можно быстрее. Когда еще в марте 2023 года на этом же стадионе "Лукойл Арене" с топовой командой было 4 тыс. болельщиков. У меня тогда были смешанные чувства и руки опускались. Тогда я себе сказал, что должен дождаться того момента, когда будет аншлаг в матче топовых команд и они будут бороться за Лигу чемпионов. Аншлаги вернулись, настало время Лиги чемпионов», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».
Российские клубы были отстранены в конце февраля 2022 года решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине, что запретило им участвовать в международных турнирах.