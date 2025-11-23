Матч 16-го тура чемпионата России московское «Динамо» примет «Динамо» Мх. Игра команд состоится 23 ноября в 17:30 мск.

Москвичи в трех очках от зоны стыков и намерены улучшить свое положение. При этом гости имеют возможность покинуть зону плей-офф, но только в случае победы.

Обе команды в последнее время демонстрируют нестабильную игру. Хозяева не смогли выиграть в последних пяти матчах турнира, а «Динамо» Мх имеет только одну победу за этот же период сезона.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Букмекеры дают 1.59 на победу хозяев и 5.65 на победу гостей.

Искусственный интеллект считает, что «Динамо» победит 4:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Динамо» — «Динамо» Мх смотрите на LiveCup.Run.

