Бывший форвард «Брентфорда» и сборной Англии Айвен Тоуни мечтает поехать на чемпионат мира 2026 года.

Айвен Тоуни globallookpress.com

По данным издания TEAMtalk, ради этого 29-летний нападающий готов вернуться в Премьер-лигу и готов пойти на существенное снижение заработной платы ради своей мечты.

Летом 2024 года Тоуни перебрался в саудовский «Аль-Ахли» из «Брентфорда». В этом сезоне он сыграл 15 матчей, забил 11 мячей и отдал 2 голевые передачи.

На Transfermarkt его сейчас оценивают в 25 млн евро. Интерес к Тоуни сейчас проявляют «Тоттенхэм» и «Эвертон». В составе сборной Англии он провел 7 матчей и забил один мяч.