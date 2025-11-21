В стартовом матче 16-го тура РПЛ «Акрон» примет «Сочи». Встреча команд состоится 21 ноября в 18:30 мск.

«Акрон» в последних турах показал хорошие результаты, одолев «Ростов» (1:0) и московское «Динамо» (2:1). После этих игр клуб выбрался на 8-е место с 18 очками и беспроигрышной серией в РПЛ 5 поединков.

«Сочи» имеет большие проблемы в турнире. С 8 баллами на счету гости занимает предпоследнюю строчку в таблице. Положение команды немного улучшилось за последние 5 туров. Клуб одержал две победы, одолев «Ахмат» и «Пари НН». Однако перед этим выездом уступил в двух играх подряд.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.07.

Букмекеры предложили такие котировки на игру: 2.09 на победу «Акрона», 3.30 на ничью, 3.70 на победу «Сочи».

Искусственный интеллект уверен в нулевой ничье.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Акрон» — «Сочи» смотрите на LiveCup.Run.

