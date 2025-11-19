Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем московском дерби в рамках 16-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

Валерий Непомнящий globallookpress.com

«Перспективы ЦСКА на вторую часть чемпионата? Угадывать — не мое. Но думаю, если продолжиться борьба за золото до конца чемпионата — будет здорово. Хотя меня терзают смутные сомнения.

ЦСКА — безоговорочный фаворит в дерби против "Спартака"? В пользу "Спартака" говорит смена тренера. Это всегда дает какой-то импульс. А против ЦСКА тот факт, что обычно после паузы на сборную команды, которые много делегируют туда игроков, не очень сбалансированы. У ЦСКА в последнем товарищеском матче на поле выходило пять человек. Это проблема. Даже Челестини вчера заявлял, что команда тренируется не в полном составе», — цитирует Непомнящего «Евро-Футбол. Ру».

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится 22-го ноября в 16:45 по мск. За всеми прогнозами на матчи российской Премьер-лиги можно следить по этой ссылке.