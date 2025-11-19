Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанн стал лучшим бомбардиром группового этапа европейской квалификации на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

В восьми сыгранных матчах 25-летний норвежец записал на свой счёт 16 голов и отдал две голевые передачи. Причём Холанн забивал в каждом матче отбора.

На втором месте — форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай, у которого восемь мячей и четыре результативных паса. Тройку замыкает австрийский нападающий Марко Арнаутович с восемью голами и одной голевой передачей.

Английский игрок Гарри Кейн также забил восемь раз, но не отдал ни одной результативной передачи. Пятёрку лучших завершил испанец Микель Оярсабаль, набравший шесть голов и четыре ассиста.