Подошли к концу еще четыре встречи юношеского чемпионата мира по футболу.
Швейцария уверенно переиграла Ирландию — 3:1.
Голы в составе победителей забивали Адриен Ллукес (57-я), Сандро Висс (69-я) и Младен Мияйлович (86-я).
За ирландцев отличился Винсент Леонард (82-я).
КНДР по пенальти уступила Японии.
Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1, а в серии 11-метровых точнее были японцы (5:4).
Австрия неожиданно разгромила Англию — 4:0.
Все голы были забиты после перерыва, а отличились Йоханнес Мозер (дважды), Хасан Дешишку и Ифеани Ндукве.
Марокко было сильнее Мали — 3:2.
Таким образом, в четвертьфинале турнира сыграют Португалия — Швейцария, Марокко — Бразилия, Австрия — Япония, Италия — Буркина-Фасо.