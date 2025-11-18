Все голы были забиты после перерыва, а отличились Йоханнес Мозер (дважды), Хасан Дешишку и Ифеани Ндукве.

Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1, а в серии 11-метровых точнее были японцы (5:4).

Голы в составе победителей забивали Адриен Ллукес (57-я), Сандро Висс (69-я) и Младен Мияйлович (86-я).

Подошли к концу еще четыре встречи юношеского чемпионата мира по футболу.

1.86

Прогнозы•Сегодня 22:45 Косово — Швейцария. Прогноз и ставка Нас ждет результативная встреча

Футбол•16/11/2025 19:05 Венгрия — Ирландия: онлайн, прямая трансляция матча отбора на ЧМ-2026

Футбол•16/11/2025 00:41 Швейцария — Швеция: онлайн, прямая трансляция матча квалификации на ЧМ

Футбол•15/11/2025 17:33 Сомнительный выбор: почему именно Поттера позвали спасать сборную Швеции

Футбол•14/11/2025 16:34 Больше команд — больше хаоса? Что нас ждет на самом странном ЧМ в истории

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 07:01 Дежавю: Карпин ушёл из «Динамо», чтобы «сосредоточиться на сборной»

Футбол•Сегодня 16:04 Холанн, продуманная структура и терпение: как Норвегия стала одной из лучших сборных Европы

Футбол•Сегодня 15:32 Франция, Испания… Норвегия? Топ‑10 ранних фаворитов ЧМ‑2026

Футбол•Сегодня 12:58 Кастинг почти завершен: Месси, Мбаппе, Холанн и еще девять звезд, которых мы увидим на ЧМ-2026

Футбол•Сегодня 11:20 Мозг для Мбаппе: как Арда Гюлер стал ключевым игроком атаки «Реала»

Выбор читателей

Бои•16/11/2025 10:12 Без шансов для Маддалены. Махачев смял австралийца и стал двойным чемпионом UFC

Футбол•13/11/2025 19:21 Отставка Станковича в «Спартаке»: Кечинов не ожидал увольнения, Харлачев ждет очередного иностранца

Футбол•14/11/2025 19:08 Главная загадка Англии: почему Фоден не может играть за сборную так же, как за «Ман Сити»

Футбол•12/11/2025 13:18 «Вы ещё не развлеклись»? Как «Барселона» стала самой зрелищной командой Европы

Футбол•13/11/2025 11:52 Цена эгоизма: почему «Барса» и сборная Испании рискуют сломать Ямаля в погоне за результатом

Самое интересное

Футбол•24/10/2025 17:00 Особый путь Макса Даумана: как «Арсенал» оберегает своего вундеркинда

Футбол•24/10/2025 15:19 «Хартс» против Глазго: дуополия «Старой Фирмы» трещит по швам

Бои•24/10/2025 12:10 Кормье в 39 лет чемпион UFC, а Фергюсон в 35 уже — все. Почему пик тяжеловесов самый долгий?

Футбол•24/10/2025 08:10 Иногда они возвращаются: какие клубы пережили «небесную лигу»?