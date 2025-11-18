Подошли к концу еще четыре встречи юношеского чемпионата мира по футболу.

Йоханнес Мозер (Австрия)
Швейцария уверенно переиграла Ирландию — 3:1.

Голы в составе победителей забивали Адриен Ллукес (57-я), Сандро Висс (69-я) и Младен Мияйлович (86-я).

За ирландцев отличился Винсент Леонард (82-я).

КНДР по пенальти уступила Японии.

Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1, а в серии 11-метровых точнее были японцы (5:4).

Австрия неожиданно разгромила Англию — 4:0.

Все голы были забиты после перерыва, а отличились Йоханнес Мозер (дважды), Хасан Дешишку и Ифеани Ндукве.

Марокко было сильнее Мали — 3:2.

Таким образом, в четвертьфинале турнира сыграют Португалия — Швейцария, Марокко — Бразилия, Австрия — Япония, Италия — Буркина-Фасо.