Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин выделил лучшие команды первого круга Российской Премьер-лиги.

Юрий Семин globallookpress.com

«Мы видим, что ЦСКА и Краснодар набрали одинаковое количество очков и находятся на первом и втором местах. Эти команды показали очень высокий уровень футбола, у них сыгранные составы. У остальных клубов есть определенные проблемы. Еще понравилась Балтика. Тренер полностью использует возможности своих игроков. За счет командных действий они вызывают серьезную угрозу конкурентам»﻿, — отметил Семин в интервью «СЭ».

В турнирной таблице РПЛ после 15 туров «Краснодар» лидирует с 33 очками. На втором месте располагается ЦСКА с 33 очками, а на третьем — «Зенит» с 30 баллами. «Балтика» занимает пятую строчку с 28 очками.