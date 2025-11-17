Нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн стал лучшим бомбардиром отборочных турниров к чемпионатам мира и Европы.

Харри Кейн globallookpress.com

С 2019 года он забил 40 голов в матчах квалификации, что является лучшим результатом среди всех игроков европейских сборных. На втором месте находится форвард сборной Португалии Криштиану Роналду с 32 голами.

Англия уверенно заняла первое место в группе K, набрав 24 очка и одержав восемь побед подряд в отборочном цикле к ЧМ-2026. Действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины.

Чемпионат мира-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.