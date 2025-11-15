Бывший защитник сборной Франции Самюэль Умтити поделился своими воспоминаниями и объяснил, почему он повесил бутсы на гвоздь в 31-летнем возрасте.

Самюэль Умтити globallookpress.com

«После чемпионата мира мне нужно было время, чтобы разобраться в причинах проблемы и принять правильное решение о лечении. Большинство сказали, что операция мне не нужна. Оглядываясь назад, я понимаю, что это сильно повлияло на меня психологически, возможно, из-за приступов депрессии. Я даже не выходил из дома. Я невероятно много работал, тренировался по два-три раза в день, проходил подготовительный курс.

У меня практически не было личной жизни, я не виделся с друзьями. Я просто хотел играть в футбол, читал книги о своей проблеме, перестал есть мясо и рыбу и придерживался невероятной диеты, которая помогла уменьшить воспаление. Оно было настолько серьёзным, что мне пришлось изменить рацион», — приводит слова Умтити AS.

В 2018 году Умтити в составе сборной Франции стал чемпионом мира, играя в основном составе на позиции центрального защитника с травмой, делая постоянные инъекции в колено. Это в итоге привело к серьезным последствиям.

В составе сборной Франции Умтити сыграл 31 матч и забил 4 мяча. В сентябре 2025 года он объявил о завершении карьеры. Также защитник известен по выступлениям за «Лион» и «Барселону».