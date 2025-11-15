Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис считает, что наставнику сборной Италии Дженнаро Гаттузо по силам вывести Скуадру Адзурру на чемпионат мира 2026 года.

Рино Гаттузо globallookpress.com

«Я знаю Гаттузо, он выиграл Кубок Италии со мной в "Наполи". У него отличный настрой, он упрямый и был отличным полузащитником. Он должен быть в состоянии вернуть Италию на чемпионат мира. Скорее всего через плей-офф, но мы справимся», — цитиурет слова Де Лаурентиса итальянский журналист Николо Скира.

Сейчас Италия идет второй в группе I c 18 очками и завоевала право играть минимум в плей-офф к ЧМ-2026. Лидером является Норвегия (21). Для прямого выхода итальянцам необходимо выиграть с разницей не менее 8 мячей.