Нападающий сборной России Иван Сергеев высказался об уровне соперников национальной команды в ноябрьских товарищеских встречах.

Иван Сергеев globallookpress.com

«На самом деле Перу — очень хорошая команда, добротная, и уровень игры высокий. Жалко, что не победили, но в целом всё супер, атмосфера классная. Перу и Чили отбирались на ЧМ, играли с Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Колумбией. Очень хорошо, что у нас сейчас такие соперники. На их фоне можно показать себя», — цитирует Сергеева «Чемпионат».

Россияне сыграли вничью с Перу (1:1) 12 ноября, а 15 числа подопечные Валерия Карпина сыграют против чилийцев в Сочи.