Совет директоров МЛС рассматривает возможность перехода на систему календаря осень-весна, чтобы синхронизироваться с ведущими европейскими футбольными лигами.﻿

Лионель Месси — нападающий клуба МЛС «Интер Майми» globallookpress.com

Кроме того, в лиге планируется введение единой турнирной таблицы с пятью дивизионами вместо нынешнего деления на Восточную и Западную конференции.﻿ Владельцы клубов хотели, чтобы эти изменения вступили в силу уже с 2026 года, но официальное голосование пока не проводилось.

Переход на систему осень-весна позволит МЛС согласовать свой календарь с основными и дополнительными трансферными окнами большинства стран мира. Регулярный чемпионат планируется проводить с июля или августа до апреля, а плей-офф — в мае, с паузой в декабре и январе.﻿﻿