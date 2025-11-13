Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об увольнении Деяна Станковича из «Спартака».

Андрей Канчельскис globallookpress.com

«Увольнение Станковича сейчас — очень непонятное решение. Сейчас пауза, а его убирают. Надо было сделать это в том сезоне, пожать руки — всем спасибо. А сейчас что? Итог его работы сложно подвести. Такое надо делать в конце сезона, а ему не дали доработать, не дали шанс», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Исполняющим обязанности наставника стал Вадим Романов.