Вингер «Барселоны»﻿ Ламин Ямаль из-за повреждения пропустит матчи сборной Испании в квалификации ЧМ-2026 против команд Грузии и Турции.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Нападающий прошел инвазивную радиочастотную процедуру для лечения дискомфорта в области паха во время начала национального сбора. Данная процедура была проведена без предварительного уведомления медицинского персонала национальной сборной.

Подробности стали известны только из отчета, полученного вчера вечером в 22:40, в котором содержалась медицинская рекомендация об отдыхе в течение 7-10 дней. Учитывая сложившуюся ситуацию и всегда ставя здоровье, безопасность и благополучие игрока на первое место, принято решение вывести игрока из состава.