Главный тренер «Наполи» Антонио Конте подвел итог матча против «Болоньи» (0:2).

Антонио Конте globallookpress.com

«Болонья сегодня была заметно энергичнее во всем. Печально осознавать, что соперник был более голоден до победы, играл с большим энтузиазмом. Именно это больше всего разочаровывает и должно заставить нас задуматься.

Это уже наше пятое поражение с начала сезона — значит, нам нужно не просто задуматься, а всерьез пересмотреть то, что мы делаем.

Не забывайте, что "Болонья" играла в четверг в Лиге Европы, но при этом вышла на поле с огромной мотивацией. А мы сделали лишь минимум, пока счет был равным, а потом попросту развалились. Это грустно, потому что у них был совершенно иной уровень энергии, а нам не хватает той энергии, что я видел в начале сезона», — приводит слова Конте Football Italia.

Эта победа позволила «Болоньи» подняться на пятое место с 21 очком. «Наполи» имеет на очко больше и пока занимает вторую строчку.