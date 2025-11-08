28-летний нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд поделился своими первыми впечатлениями от обновленного стадиона «Камп Ноу» после тренировки.﻿

Маркус Рашфорд globallookpress.com

«Прекрасный стадион, и когда он заполнится, то это будет невероятно. "Камп Ноу" всегда был одним из моих любимых стадионов, на котором я хотел играть. Но играть на нем за "Барселону" будет совсем другое чувство. С нетерпением жду выхода на поле. Мне будет приятно»,﻿ — приводит слова Рашфорда издание The Sun.

Реконструкция стадиона «Камп Ноу» в Барселоне началась в июне 2023 года. После ее завершения вместимость стадиона увеличится с 99 тысяч зрителей до 105 тысяч. Возвращение команды на стадион не раз откладывалось.﻿

На текущий момент, команда продолжает выступать на стадионе «Монжуик», а полное возвращение на «Камп Ноу» ожидается не раньше 2026 года.