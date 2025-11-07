Матч 11-го тура английской Премьер-лиги состоится в воскресенье, 9 ноября. Начало игры — в 19:30 мск.

«Мы должны быть на высоте. Я знаю, как быстро здесь всё меняется. Неделю назад "Ливерпуль" потерпел шесть поражений, что было катастрофой, но теперь они вернулись к своей лучшей форме. Я видел игру с "Реалом", насколько они классные. Это топ-команда. Мы стали лучше, однако нам нужно доказать это снова. Последние три победы очень помогают», — приводит слова Гвардиолы клубная пресс-служба.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем» .

1.84

Прогнозы•Завтра 20:30 «Сандерленд» — «Арсенал». Прогноз и ставка «Арсенал» добудет победу «малой кровью»

Футбол•Сегодня 20:12 Точка отсчета для Станковича: «Спартак» видит альтернативу сербу в Риере

Футбол•Сегодня 17:16 От «Манчестер Юнайтед» до Мельбурна: почему Хуан Мата всё еще не готов уйти из футбола

Футбол•Сегодня 15:52 Звезды без блеска: Симонс, Шешко и другие летние трансферы АПЛ, которые уже вызывают вопросы

Футбол•Сегодня 14:49 Итоги тура ЛЧ: непробиваемый «Арсенал», яркая «Бавария» и нулевые «Аякс» и «Бенфика»

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 11:44 Лига чемпионов под властью АПЛ: временный триумф или начало новой эры?

Футбол•Вчера 16:28 От Даумана до Ямаля: десять самых юных игроков в истории Лиги чемпионов

Футбол•Вчера 17:11 Испытание характером: как Родри может вернуть форму уровня «Золотого мяча»

Футбол•Вчера 14:05 От инстинктов к алгоритмам: как эволюция футбола добралась и до вратарей

Футбол•Вчера 13:58 Дезире Дуэ — новый Golden Boy. Почему Италия снова осталась ни с чем

Выбор читателей

Футбол•01/11/2025 16:37 Леверкузенский парадокс: как увольнение тен Хага помогло «Байеру» начать новую жизнь

Футбол•02/11/2025 00:47 «Локомотив» проиграл впервые в сезоне: «Зенит» выбил москвичей из тройки

Футбол•03/11/2025 08:00 Без торгов и сюрпризов: «Матч ТВ» будет показывать РПЛ до 2030 года

Теннис•02/11/2025 23:46 Неделя тенниса: Синнер снова первый, ATP Finals — без россиян

Футбол•05/11/2025 01:50 «Бавария» устроила хаос в Париже: «ПСЖ» не смог отыграться в большинстве

Самое интересное

Футбол•15/10/2025 16:04 Исторический провал: почему Йон-Даль Томассон стал первым уволенным тренером Швеции

Футбол•15/10/2025 11:45 «Маленький Месси» в Лондоне: как Эстеван прошел путь от «Палмейраса» до «Челси»

Футбол•14/10/2025 18:56 Ди Мария доказал Неймару: триумфальное возвращение реально

Футбол•13/10/2025 17:11 Когда успех бьет по ногам: что не так с календарем современного футбола