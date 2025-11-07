Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем».
«Мы должны быть на высоте. Я знаю, как быстро здесь всё меняется. Неделю назад "Ливерпуль" потерпел шесть поражений, что было катастрофой, но теперь они вернулись к своей лучшей форме. Я видел игру с "Реалом", насколько они классные. Это топ-команда. Мы стали лучше, однако нам нужно доказать это снова. Последние три победы очень помогают», — приводит слова Гвардиолы клубная пресс-служба.
Матч 11-го тура английской Премьер-лиги состоится в воскресенье, 9 ноября. Начало игры — в 19:30 мск.