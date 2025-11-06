Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач подвел итоги матча с «Манчестер Сити» (1:4) в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Нико Ковач globallookpress.com

«Против таких классных игроков нельзя ошибаться. Мы должны прибавлять, но это поражение будет ценным опытом. Знали, что "Манчестер Сити" — топовая команда, им очень трудно забить. Когда появляются такие возможности, нужно действовать очень точно. В этом и заключалась разница. У них были похожие моменты — Фоден забил два гола. У нас также были хорошие моменты, но надо прибавлять», — цитирует пресс-служба УЕФА Ковача.

«Боруссия» Дортмунд находится на 12-м месте в таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 7 очков.