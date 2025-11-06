Бывший капитан «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался об игре полузащитника «сине-бело-голубых» Максима Глушенкова.

Максим Глушенков
Максим Глушенков globallookpress.com

«Максим хороший игрок.  Думаю, лучшее его время пока на данный момент было в "Локомотиве" и прошлым летом в "Зените".  Сейчас он просто хорошо играет, но я думаю, что он может еще лучше.

Мы с ним эмоционально схожи?  Но я не знаю Максима как человека, поэтому мне трудно ответить на этот вопрос.  Не знаю, может быть со стороны это видится по-другому.  Мне трудно сказать: может быть мы похожи, может быть нет.  Я с Максом мало общался в жизни», — приводит слова Аршавина «Советский спорт».

В текущем сезоне Глушенков провёл 16 матчей за «Зенит», забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.