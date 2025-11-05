Роберт Левандовский ответил на вопросы о своем будущем, отметив, что чувствует себя хорошо после травмы и физически в хорошей форме.

Роберт Левандовский globallookpress.com

«Сейчас я уже с командой и сыграл несколько минут три дня назад. Самое важное сейчас — это то, как я могу помочь команде. Что касается моего будущего, я спокоен: в моем возрасте я думаю о том, что будет лучше. Мне есть над чем работать, впереди много матчей — и с клубом, и со сборной» — приводит слова поляка Marca.

Контракт между ﻿﻿ «Барселоной» и 37-летним форвардом истекает летом 2026 года. На данном этапе не было официальных обсуждений о продолжении сотрудничества.﻿