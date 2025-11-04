4 ноября на «Метрополитано» в Мадриде «Атлетико» примет «Юнион» в рамках поединка 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА.
«Атлетико» будет рвать и метать после крупного фиаско в прошлом туре, когда команда Диего Симеоне проиграла «Арсеналу» со счетом 0:4. Поражение стало для «матрасников» вторым в розыгрыше. Перед этой игрой хозяева одолели «Бетис» и «Севилью» в чемпионате, поэтому они готовы исправлять ситуацию и набирать очки.
«Юниону» пришлось нелегко в прошлых матчах. Команда проиграла «Ньюкаслу» и миланскому «Интеру», причем в обоих случаях с одинаковым результатом 0:4. В предстоящей игре гостям также будет нелегко, так как «Атлетико» в этом сезоне еще ни разу не проигрывал дома и практически все победы «матрасники» добыли в Мадриде.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.23.
- Букмекеры считают, что у «Юниона» мало шансов — 1.24 на первых и 12.0 на вторых.
- Искусственный интеллект предсказал победу «Атлетико» со счетом 2:1.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.