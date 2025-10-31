Московский «Спартак» намерен подписать 20-летнего защитника бразильского клуба «Васко да Гама»﻿ Леандриньо, сообщает Antenados no Futebol.

В ближайшее время клуб планирует направить официальное предложение по трансферу футболиста. Бразильский клуб готов отпустить игрока, учитывая, что Леандриньо получает мало игровой практики в основном составе.

С января по июнь 2025 года Леандриньо играл в аренде за саудовский «Аль-Шабаб»﻿, где в 11 матчах отдал две результативные передачи. Его контракт с «Васко да Гама» действует до 31 января 2027 года. При этом на игрока также претендует киевское «Динамо»﻿.