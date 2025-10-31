Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал лидерство своей команды в турнирной таблице РПЛ после победы в матче 14-го тура против «Пари НН» (2:0).

Данил Круговой — защитник ЦСКА globallookpress.com

«Важно выиграть эти два матча. Там могут быть другие игра и футбол. Надо 100% добиться побед.

Не хочу делать акцент на промежуточном первом месте. Будем действовать от матча к матчу. В таких играх надо выжимать максимум. И не тратить очки впустую. Сейчас наши соперники играют между собой, есть шанс закрепиться», — передаёт слова Кругового Чемпионат.

После 14-и туров в российской Премьер-лиге ЦСКА занимает 1-е место в таблице с 30-ю очками в активе, опережая ближайшего преследователя на 1 балл.

В следующем туре чемпионата России армейцы сыграют против махачкалинского «Динамо» 8-го ноября.