Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мыслями перед матчем 14-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком».

Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара» globallookpress.com

«Краснодар играет значительно стабильнее и увереннее, чем "Спартак", поэтому он додавит соперника в этом матче. И сейчас краснодарцы набрались опыта, команда у них очень сбалансированная по составу. И Сперцян прекрасно выглядит, и Кордоба стал играть лучше.

Мне кажется, что у "красно‑белых" в этом матче будет мало шансов на победу. У него, к сожалению, всё очень нестабильно в обороне. И отсутствие Бабича скажется. Вероятнее, всего "быки" выиграют в этом матче», — сказал Наумов «Матч ТВ».

Матч между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится 2-го ноября.

После 13-и туров в российской Премьер-лиге «быки» занимают 1-е место в таблице с 29-ю очками в активе. «Спартак» — на 6-й позиции (22 балла).