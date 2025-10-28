Французская пресса раскритиковала игру украинского центрального защитника «ПСЖ» Ильи Забарного в матче 9-го тура Лиги 1 против «Бреста».

Илья Забарный globallookpress.com

«Сложно не заметить, что Забарный испытывает трудности под давлением последних недель. После удаления в матче Лиги чемпионов против "Байера" он вновь выглядел нервозным», — пишет Le Parisien.

Илья Забарный перешёл в «ПСЖ» из английского «Борнмута» в августе за 63 млн евро. На его счету 11 матчей и один гол за столичную команду.

Контракт украинца рассчитан до 30 июня 2030 года. После 9 туров «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 с 20 очками.