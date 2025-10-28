Президент швейцарского футбольного клуба «Сьон» Кристиан Константин выразил желание организовать товарищеский турнир с командами из России.
«Мы с удовольствием организуем товарищеский турнир с российскими клубами», — приводит слова Константина «Спорт-Экспресс».
В июле 2025 года «Зенит» уже сыграл товарищеский матч против «Сьона», став первой командой из Евросоюза, приехавшей в Россию после 2022 года. Швейцарский клуб вновь прилетал в Петербург и в сентябре, поддерживая связь с российскими командами.