Президент швейцарского футбольного клуба «Сьон» Кристиан Константин выразил желание организовать товарищеский турнир с командами из России.

Кристиан Константин globallookpress.com

«Мы с удовольствием организуем товарищеский турнир с российскими клубами», — приводит слова Константина «Спорт-Экспресс».​

В июле 2025 года «Зенит» уже сыграл товарищеский матч против «Сьона», став первой командой из Евросоюза, приехавшей в Россию после 2022 года.  Швейцарский клуб вновь прилетал в Петербург и в сентябре, поддерживая связь с российскими командами.