В июле 2025 года «Зенит» уже сыграл товарищеский матч против «Сьона», став первой командой из Евросоюза, приехавшей в Россию после 2022 года. Швейцарский клуб вновь прилетал в Петербург и в сентябре, поддерживая связь с российскими командами.

«Мы с удовольствием организуем товарищеский турнир с российскими клубами», — приводит слова Константина «Спорт-Экспресс».​

Президент швейцарского футбольного клуба «Сьон» Кристиан Константин выразил желание организовать товарищеский турнир с командами из России.

2.00

Прогнозы•Завтра 20:00 «Падерборн» — «Байер». Прогноз и ставка «Фармацевты» сразу поставят на место «Падерборн»

Футбол•Сегодня 12:27 Тяжелые последствия: как взрослые сделали Ямаля крайним после Эль-Класико

Футбол•Сегодня 11:45 «Бавария» нашла нового Роббена: кто такой Леннарт Карль

Футбол•Сегодня 08:50 Бандитский Петербург: игрока «Зенита» Мостового чуть не похитили студенты

Футбол•Сегодня 07:17 Тимур Журавель: Очередной раз Станкович не знает, с каким планом «Спартак» выходит на матч

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 19:17 Трансферный дайджест. 21 — 27 октября

Футбол•Вчера 16:37 Пять этапов Ламина Ямаля: как «Барселона» наблюдала за рождением феномена

Футбол•Вчера 16:10 Фиаско Юрана в Турции: 11 матчей — и отставка от Садыгова?

Футбол•Вчера 13:22 Оправдания закончились: почему Слот не находит решений для «Ливерпуля»

Футбол•Вчера 08:00 Прагматизм, приносящий результат. Тандем Аллегри и «Милана» взял курс на скудетто

Выбор читателей

Футбол•26/10/2025 02:43 «Ливерпуль» уступил «Брентфорду» на выезде: тревога Слота достигает критической точки

Теннис•Вчера 02:12 Неделя тенниса: Андреева мимо итогового, второй титул Фонсеки, Зверев почти остановил Синнера

Футбол•24/10/2025 17:00 Особый путь Макса Даумана: как «Арсенал» оберегает своего вундеркинда

Футбол•24/10/2025 17:50 Будущее уже забивает голы: вундеркинд из Мексики и еще четыре лучших игрока ЧМ U20

Бои•23/10/2025 12:19 5 причин, почему Фьюри лучше не возвращаться в бокс после проигрышей Усику

Самое интересное

Футбол•21/10/2025 10:43 39 дней хаоса: почему Эндж Постекоглу не прижился в «Ноттингем Форест»

Футбол•20/10/2025 16:30 Бьелса, де ла Фуэнте, Дешам и еще семь лучших тренеров сборных прямо сейчас

Футбол•20/10/2025 12:44 Райан Витор: как 19‑летний талант «Васко да Гама» стал целью топ‑клубов Европы

Футбол•18/10/2025 16:24 Гехи, Пакета, Уортон и еще семь «жирных» целей для «Большой шестерки» АПЛ