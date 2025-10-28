Представитель защитника «Спартака» Даниила Денисова Андрей Александров сообщил, что генеральный директор клуба Сергей Некрасов сделал предложение о продлении контракта, и стороны сейчас в переговорах.

Даниил Денисов globallookpress.com

«Была встреча с новым генеральным директором "Спартака" Сергеем Юрьевичем Некрасовым, от клуба было сделано предложение о продлении контракта. На данный момент мы в переговорах, настроены позитивно, как и Даня. Он всю профессиональную карьеру провел в "Спартаке", хотел бы играть за команду и дальше», — отметил агент Денисова в интервью «Матч ТВ».

23-летний защитник провел в нынешнем сезоне 18 матчей. Контракт Денисова истекает летом. В текущем сезоне «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 13 туров, набрав 22 очка.

Команда в последних матчах одержала победу над «Оренбургом» (1:0) и сыграла вничью с «Ростовом» (1:1); ближайшая встреча запланирована против «Краснодара».