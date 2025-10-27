Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев прокомментировал свои два забитых мяча в матче 8-го тура Суперлиги Греции против «Волоса».

Магомед Оздоев globallookpress.com

Встреча, прошедшая 26 октября, завершилась победой ПАОКа со счётом 3:0. Оздоев отметился дублем, поразив ворота соперника на 73-й и 80-й минутах.

«Я забил два гола, но самое важное — это победа. Думаю, самым сложным был психологический аспект, особенно после игры во Франции против "Лилля". Мы знали, что "Волос" — очень сильная команда, занимающая высокое место в таблице, но понимали, что должны быть морально готовы и добиться победы. У нас отличная команда, к нам присоединились хорошие новые игроки, и нам нужно продолжать двигаться вперёд к следующему матчу. Мы идём шаг за шагом, боремся в каждом поединке, и в итоге увидим, чего достойны», — цитирует Оздоева ТАСС.

После восьми туров ПАОК возглавляет турнирную таблицу чемпионата Греции, набрав 20 очков.