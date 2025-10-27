Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал расширенный список национальной команды на на матчи с Перу и Чили.

Валерий Карпин globallookpress.com

«Нам предстоят матчи с сильными соперниками — сборными Перу и Чили. К подготовке отнесёмся максимально серьёзно, особенно с учётом того, что оба матча будут домашними для сборной России. Поэтому каких-либо экспериментов при формировании расширенного списка ожидать не стоило.

В расширенный список традиционно вошли игроки, лучше всего проявившие себя в последних матчах за свои клубы. Также в него включены несколько футболистов, не получавших большой игровой практики в последних играх, в том числе восстанавливающиеся или сравнительно недавно восстановившиеся после повреждений. Их способности и потенциал хорошо знакомы тренерскому штабу.

При этом учитывалось, что график работы на сборе предусматривает всего две предыгровые и две восстановительные тренировки — времени и возможностей для "плавного погружения" в процесс подготовки не будет. Поэтому в списке в основном игроки, уже знакомые с нашими требованиями и подходом к работе.

"Для галочки" в расширенный список никого не включали — каждый из игроков имеет возможность доказать свою необходимость для сборной в оставшихся до паузы матчах. Всё будет зависеть от уровня их выступлений и функционального состояния», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

С командой Перу сборная России сыграет 12 ноября в Санкт-Петербурге. С командой Чили — 15 ноября в Сочи.