«Байер» примет «Фрайбург» в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги. Игра состоится 26 октября в Леверкузене. Старт в 17:30 мск.

«Байер» матч за матчем продлевает свою беспроигрышную серию в турнире. В последних трех турах «фармацевты» одержали победу. В прошлом матче леверкузенцы устроили перестрелку с «Майнцем», которая закончилась со счетом 4:3. После поражения 2:7 от ПСЖ в Лиге чемпионов хозяева наверняка захотят реабилитироваться.

С учетом всех турниров «Фрайбург» не проигрывает 8 матчей, при этом гости играют и в Бундеслиге, и в Лиге Европы, где на неделе команда обыграла «Утрехт» 2:0. 19 октября «Фрайбург» показал характер и вырвал ничью 2:2 у «Айнтрахта».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.76.

Букмекеры дают 1.93 на победу «Байера» и 4.00 на победу «Фрайбурга».

Искусственный интеллект предсказал командам нулевую ничью.

Трансляция матча

