25 октября в Дортмунде «Боруссия» примет «Кельн» в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги. Старт поединка в 19:30 по мск.

«Боруссия» теряла очки в последних двух турах, но не потеряла место в первой четверке. «Шмели» уступили 1:2 «Баварии» и со счетом 1:1 сыграли с «Лейпцигом». Команда с 14 очками занимает 4-ю строчку и в случае победы может обойти «Штутгарт», который замыкает тройку лидеров.

«Кельн» в двух очках от зоны еврокубков, поэтому будет пытаться сегодня набрать 3 очка. Правда, в прошлых турах коллектив не выглядел очень убедительно — 1:0 с «Хоффенхаймом» и 1:1 с «Аугсбургом».

