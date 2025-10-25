25 октября в Дортмунде «Боруссия» примет «Кельн» в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги. Старт поединка в 19:30 по мск.
«Боруссия» теряла очки в последних двух турах, но не потеряла место в первой четверке. «Шмели» уступили 1:2 «Баварии» и со счетом 1:1 сыграли с «Лейпцигом». Команда с 14 очками занимает 4-ю строчку и в случае победы может обойти «Штутгарт», который замыкает тройку лидеров.
«Кельн» в двух очках от зоны еврокубков, поэтому будет пытаться сегодня набрать 3 очка. Правда, в прошлых турах коллектив не выглядел очень убедительно — 1:0 с «Хоффенхаймом» и 1:1 с «Аугсбургом».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают «Боруссию» фаворитом за 1.39, на победу «Кельна» они дают 7.90, на ничью — 5.30.
- Искусственный интеллект предсказал победу «Боруссии» со счетом 3:1.
Трансляция матча
