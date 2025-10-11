Саудовский «Аль-Ахли» начал переговоры с мадридским «Реалом» о возможном трансфере Винисиуса Жуниора.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

По информации indykaila News, клуб из Саудовской Аравии готов сделать предложение в размере 300 миллионов фунтов стерлингов, если форвард не согласится продлить контракт с испанским грандом.

Отмечается, что потенциальный переход может состояться летом, а действующее соглашение Винисиуса с «Реалом» рассчитано до 2027 года.

В нынешнем сезоне 25-летний бразилец провел 8 матчей за мадридский клуб, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами.