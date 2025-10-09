9 октября в матче 3-го тура группы С квалификации на чемпионат мира сборные Беларуси и Дании выяснят сильнейшего. Встреча состоится на нейтральном поле в венгерском городе Залаэгерсег. Начало в 21:45 мск.
После двух туров датчане возглавляют квартет. Они разгромили греков 3:0 и сыграли по нулям с шотландцами. Сегодня у «Алой гвардии» хорошие шансы на то, чтобы закрепиться на вершине таблицы, так как белорусы в этой группе показывают самый худший результат.
Номинальные хозяева за 2 матча забили только один мяч. Это было в матче с Грецией, который они проиграли. Также Беларусь уступила Шотландии 0:2. Таким образом, нет никаких предпосылок к тому, чтобы первая команда сегодня могла набрать 3 очка.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры не верят в успех Беларуси и дают 28.0 на ее победу, а на победу Дании они предлагают 1.12.
- Эксперты LiveSport предлагают свой прогноз с коэффициентом 2.07.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Беларусь — Дания смотрите на LiveCup.Run.
