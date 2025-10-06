Экс-форвард сборной России Павел Погребняк дал комментарий по поводу травмы вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, полученной в матче 11-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2).

Игорь Акинфеев globallookpress.com

«Что тут думать? Подвернул голеностоп. Это такая чисто футбольная история. Никто не застрахован от этого. Две недели — это ещё небольшой срок. Пока игры сборных проходят, Акинфеев к следующему матчу в РПЛ будет в порядке. Какие проблемы? Я не вижу проблем. Ждём Игорька в следующем туре РПЛ», — приводит слова Погребняка «Чемпионат».

В текущем сезоне Акинфеев провел 12 матчей во всех турнирах, 3 из которых «на ноль»

Акинфеев был заменен на 61-й минуте встречи.