Защитник «Зенита» Страхиня Эракович получил вызов в национальную сборную Сербии на октябрьские международные матчи, сообщает пресс-служба петербургского клуба.
11 октября сербы примут на своем поле сборную Албании в рамках отбора на чемпионат мира-2026, а 14 октября проведут гостевую встречу с Андоррой.
24-летний Эракович провел за национальную команду 16 матчей и отметился одним голом.
После четырех туров квалификации Сербия идет третьей в группе K с семью очками. Лидирует Англия (15 очков в пяти матчах), второе место занимает Албания (8 очков в пяти играх).