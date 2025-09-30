Защитник мадридского «Реала» Трент Александер‑Арнольд, скорее всего, сможет снова выйти на поле после паузы на матчи сборных в октябре, сообщает Marca.

В связи с травмой задней поверхности бедра у 26-летнего англичанина и повреждением камбаловидной мышцы у Даниэля Карвахаля, в основе «Реала» появился 21-летний правый защитник «Кастильи» Давид Хименес. Он будет работать с основной командой как минимум до полного восстановления Александер‑Арнольда.

Трент должен быть готов к первому матчу «Реала» после паузы — встрече с «Хетафе», назначенной на 19 октября. Напомним, что летом нынешнего года Александр‑Арнольд перешёл в мадридский клуб из «Ливерпуля» и уже успел сыграть пять матчей.