Во втором туре Лиги чемпионов кипрский «Пафос» примет мюнхенскую «Баварию». Матч состоится 30 сентября в 22:00 по мск.
В своем историческом сезоне в Лиге чемпионов «Пафос» провел 7 матчей с учетом квалификации и ни разу не проиграл. В первом туре клуб добился нулевой ничьи с «Олимпиакосом», поэтому к матчу с «Баварией» хозяева подошли не пустыми.
«Баварии» в первом туре попался «Челси» и мюнхенцы добились победы со счетом 3:1. В случае продолжения курса команда Венсана Компани закрепится в первой восьмерке. Ни в одном из последних 5 матчей «Бавария» не забивала меньше 3 голов. Хозяевам сегодня будет очень непросто.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.07.
- Коэффициенты букмекеров: 22.0 на победу «Пафоса, 9.30 на ничью, 1.13 на победу "Баварии".
- Прогноз искусственного интеллекта: победа "Баварии" 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча "Пафос" — "Бавария" смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.