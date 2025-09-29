Молодежная сборная Италии одержала победу над Австралией U20 (1:0) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2025-го года до 20-и лет.

Италия U20 globallookpress.com

Единственный гол у итальянской молодежной сборной записал на свой счет Маттия Маннини на 10-й минуте с пенальти.

После этого матча Италия U20 занимает 1-е место в группе D с 3 очками в активе. В следующем матче сборная сыграет против молодежки Кубы 1-го октября.

Австралия U20 располагается на 4-й позиции без очков. В следующей встрече национальная команда встретится с молодежкой Аргентины 2-го октября.