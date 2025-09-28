Бывший футболист Евгений Ловчев поделился мнением об игре «Спартака» в матче 10-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).

Алексей Шпилевский — главный тренер «Пари НН» globallookpress.com

«Соперник совсем слабенький, откровенно слабенький. Но удовлетворение есть. Спать буду спокойно (улыбается).

Футболисты "Спартака" ловили кайф от такого футбола. А тренер "Пари НН" (Шпилевский), наверное, больше говорит, чем что‑то меняет. По большому счету команда не прибавляет», — сказал Ловчев «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 18-ю очками в активе, а «Пари НН» располагается на предпоследней 15-й позиции с 6-ю баллами. Команда вновь сыграют друг против друга 1-го октября в Кубке России.