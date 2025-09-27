Главный тренер «Вердера» Хорст Штеффен считает, что у его команды не было почти никаких шансов в игре 5-го тура Бундеслиги с «Баварией» (0:4).

Хорст Штеффен globallookpress.com

«Это было изматывающе. Можно было ожидать, что "Бавария" будет много владеть мячом и создавать моменты. Нам нужно было терпеть и стараться использовать свои собственные возможности, когда мяч был у нас. Нам это удавалось лишь от случая к случаю.

Порой мы задыхались и не могли контролировать игру, как обычно. Они просто отлично играют — невозможно всегда защищаться. В этом смысле "Бавария" одержала заслуженную победу. Нам нужно бороться с другими командами и зарабатывать очки», — приводит официальный сайт мюнхенского клуба слова Штеффена.

Пока у «Вердера» после 5 матчей в чемпионате Германии 4 очка и 14-я позиция. «Бавария» уверенно лидирует, не потеряв ни одного очка.