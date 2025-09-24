«Венеция» по пенальти прошла «Верону» и вышла на «Интер» в Кубке Италии

В матче 1/16 финала Кубка Италии» по пенальти проиграла

В основное время соперники забить не смогли, а в серии пенальти гости выиграли с результатом 5:4.

Футбол. Италия. Кубок Верона — Венеция 0:0 Верона: Симоне Перилли, Армель Белла-Котчап, Тобиас Слотсагер, Энсо Эбосс, Али Эльмусрати, Григорис Кастанос, Шейх Няьссе, Амин Сарр, Джуниор Аджайи, Fallou Cham, Yellu Santiago Венеция: Алессандро Плиццари, Микаэль Вентури, Ридгесиано Хапс, Жоэль Шингтьенн, Марин Шверко, Нунцио Лелла, Эмиль Бохинен, Кике Перес, Карел Поезны, Маттиа Компаньон, Antonio Casas Предупреждения: Шейх Няьссе (7'), Энсо Эбосс (38')

Таким образом, «Венеция» шагнула в следующий раунд Кубка Италии, где сыграет против «Интера».