    Хаби Алонсо: Мы находимся на этапе становления и продолжаем строить команду

    Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо подвёл итоги победного матча 6-го тура Ла Лиги против «Леванте» (4:1).

    «Мы находимся на этапе становления и продолжаем строить команду. Прошло всего 51 день, впереди ещё много работы. Наша цель — заложить прочный фундамент, чтобы быть конкурентоспособными в Ла Лиге, Лиге чемпионов и Кубке. Важно, что многие футболисты ощущают свою значимость и вовлечённость. Да, остаются аспекты, которые нужно совершенствовать, но направление верное — не только в плане результатов, но и по качеству игры. Мы должны двигаться дальше и не останавливаться. Это лишь начало, и мы намерены продолжать бороться на самом высоком уровне», — сказал Алонсо в интервью клубной пресс-службе.

    Под руководством Хаби Алонсо «Реал» одержал шестую победу подряд, набрал 18 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании.

