Саусь — о вызове в сборную России: Было неожиданно

Игрокотреагировал на попадание в расширенный составна октябрьские матчи.

«Честно — было неожиданно. Всё-таки на первый сбор сезона не вызвали, хотя показывал неплохую игру, заработал несколько очков по "гол+пас", а команда не проигрывала. Я это в голове не держал, но, если бы вызвали тогда, это было бы не так неожиданно, как сейчас. Уже несколько знакомых поздравили меня. Очень приятно попасть в расширенный список сборной. Надеюсь, своей игрой докажу и попаду в итоговый», — приводит слова Сауся «Чемпионат».

В октябре состоятся товарищеские матчи с Ираном 10 октября в Волгограде и с Боливией 14 октября в Москве.