    Далер КузяевРелокант: Кузяев оказался не нужен в Европе и возвращается в РПЛ
  • 16:48
    • Карпин назвал состав сборной на матчи с Ираном и Боливией
  • 17:48
    • «Сочи» — ЦСКА: стартовые составы на матч РПЛ
  • 12:50
    • КДК РФС может наказать «Краснодар» по итогам матча с «Зенитом»
  • 16:48
    • Стало известно, сколько пропустит Фермин Лопес из-за травмы
  • 16:05
    • Goal: Жозе Моуриньо хочет пригласить Бензема в «Бенфику»
    Все новости спорта

    Саусь — о вызове в сборную России: Было неожиданно

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Балтика Сборная России
    Игрок «Балтики» Владислав Саусь отреагировал на попадание в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи.

    Владислав Саусь
    Владислав Саусь

    «Честно — было неожиданно. Всё-таки на первый сбор сезона не вызвали, хотя показывал неплохую игру, заработал несколько очков по "гол+пас", а команда не проигрывала. Я это в голове не держал, но, если бы вызвали тогда, это было бы не так неожиданно, как сейчас. Уже несколько знакомых поздравили меня. Очень приятно попасть в расширенный список сборной. Надеюсь, своей игрой докажу и попаду в итоговый», — приводит слова Сауся «Чемпионат».

    В октябре состоятся товарищеские матчи с Ираном 10 октября в Волгограде и с Боливией 14 октября в Москве.

