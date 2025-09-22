ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Далер КузяевРелокант: Кузяев оказался не нужен в Европе и возвращается в РПЛ
  • 16:48
    • Карпин назвал состав сборной на матчи с Ираном и Боливией
  • 17:48
    • «Сочи» — ЦСКА: стартовые составы на матч РПЛ
  • 12:50
    • КДК РФС может наказать «Краснодар» по итогам матча с «Зенитом»
  • 16:48
    • Стало известно, сколько пропустит Фермин Лопес из-за травмы
  • 16:05
    • Goal: Жозе Моуриньо хочет пригласить Бензема в «Бенфику»
    Все новости спорта

    Карпин объяснил свой выбор состава сборной на октябрьский сбор

    Футбол Сборная России Футбол России
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о формировании расширенного списка команды на октябрьский сбор.

    Валерий Карпин
    «У нас давно отработан этот процесс. Тренеры формируют свои списки, после этого мы совместно обсуждаем тех кандидатов, которые есть у каждого. Обсуждаем каждого игрока, решаем почему "да" или почему "нет".

    Каждый даёт по три-четыре кандидата на все позиции. По тем фамилиям, которые совпадают, дискуссий нет, а по кому-то нужно дополнительно поговорить, услышать аргументы.

    Захарян? После такого долгого отсутствия и медицинских проблем Арсен два раза сыграл по 25 минут. Мы показываем, что следим за ним, что он в обойме. Тем более, играющий на этой же позиции Головин тоже получил травму. Глебова и Пиняева тоже нет. Поэтому есть определённый дефицит. Недобор. В том числе поэтому обратили внимание и на Захаряна.

    До начала сбора футболисты проведут ещё по три матча. И, как мы видим, всегда есть травмы или какие-то недомогания. Поэтому лучше вызвать больше, а уже окончательный список укоротить», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

    В октябре состоятся товарищеские матчи с Ираном 10 октября в Волгограде и с Боливией 14 октября в Москве.

