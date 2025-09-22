Карпин объяснил свой выбор состава сборной на октябрьский сбор

Главный тренер сборной Россиивысказался о формировании расширенного списка команды на октябрьский сбор.

«У нас давно отработан этот процесс. Тренеры формируют свои списки, после этого мы совместно обсуждаем тех кандидатов, которые есть у каждого. Обсуждаем каждого игрока, решаем почему "да" или почему "нет".

Каждый даёт по три-четыре кандидата на все позиции. По тем фамилиям, которые совпадают, дискуссий нет, а по кому-то нужно дополнительно поговорить, услышать аргументы.

Захарян? После такого долгого отсутствия и медицинских проблем Арсен два раза сыграл по 25 минут. Мы показываем, что следим за ним, что он в обойме. Тем более, играющий на этой же позиции Головин тоже получил травму. Глебова и Пиняева тоже нет. Поэтому есть определённый дефицит. Недобор. В том числе поэтому обратили внимание и на Захаряна.

До начала сбора футболисты проведут ещё по три матча. И, как мы видим, всегда есть травмы или какие-то недомогания. Поэтому лучше вызвать больше, а уже окончательный список укоротить», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

В октябре состоятся товарищеские матчи с Ираном 10 октября в Волгограде и с Боливией 14 октября в Москве.