Семин: Могло качнуться в любую сторону, петербуржцы свое реализовали

Бывший главный тренер сборной Россиивысказался о матче между(0:2).

«Хорошая игра с точки зрения скорости, желания. Было много борьбы, но и голевых моментов тоже достаточно. "Зенит" обязан был выложиться на максимум, чтобы победить в принципиальном матче. Могло качнуться в любую сторону, петербуржцы свое реализовали. Тем интереснее будет дальнейший ход чемпионата, сейчас команды вверху таблицы в паре очков друг от друга», — цитирует Семака «Матч ТВ».

«Краснодар» продолжает лидировать в таблице РПЛ с 19 очками. «Зенит» вышел на 4-ю строчку с 16-ю.