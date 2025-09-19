Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов высказался о предстоящем матче между «Краснодаром» и «Зенитом».

Игорь Семшов globallookpress.com

«Для меня здесь нет явного фаворита. У "Краснодара" есть небольшое преимущество в плане целостности и стабильности состава. У них постоянно играют одни и те же футболисты. Легко угадать 90% футболистов, которые выйдут в стартовом составе "Краснодара", но если мы начнем угадывать состав "Зенита", то можем наделать ошибок.

Очень сложно предсказать результат… Я склоняюсь к результативной ничьей», — цитирует Семшова «Матч ТВ».

Игра 9-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит» состоится 21 сентября в Краснодаре.